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Roma, frontale tra auto e moto: morto 19enne e ferito un 18enne

Cronaca

I due erano a bordo della motocicletta che si è scontrata in via Aurelia Antica, con una Fiat 500L. Il conducente della vettura, un 22enne, è stato comdotto in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici

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Un 19enne è morto e un 18enne è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto stamattina in via in via Aurelia Antica, all'altezza del civico 56 a Roma, tra un'auto Fiat 500L e una moto Honda Transalp. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, con ausilio del personale del XII Gruppo Monteverde. Nello scontro i due ragazzi che viaggiavano a bordo del veicolo a due ruote sono stati sbalzati dal mezzo: per il diciannovenne i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto, mentre l'altro ragazzo, di 18 anni, è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Santo Spirito. Il conducente dell'auto, un italiano di 22 anni, è stato invece accompagnato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti del caso, si è resa necessaria la temporanea chiusura di via Aurelia Antica, nel tratto compreso tra via di Villa Betania e via delle Fornaci, con le pattuglie impegnate nei servizi di viabilità e deviazione del traffico. Sono ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

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