Terremoto nel Gargano, scossa di magnitudo 2.7 con epicentro in mare

La scossa, che è stata avvertita solo da qualche residente e non ha fatto danni, è stata localizzata nella zona compresa tra San Nicandro Garganico, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena e le Isole Tremiti
Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia questa mattina alle 9.15 al largo della costa garganica in provincia di Foggia ad una profondità di otto chilometri. La scossa, che è stata avvertita solo da qualche residente e non ha fatto danni, risulta localizzata nella zona compresa tra San Nicandro Garganico, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena ed Isole Tremiti, comuni compresi nei venti chilometri dall'epicentro. Non si registrano problemi alla popolazione.
Ipa/Protezione Civile
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