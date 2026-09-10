Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto nel Gargano, scossa di magnitudo 2.7 con epicentro in mare

Cronaca

La scossa, che è stata avvertita solo da qualche residente e non ha fatto danni, è stata localizzata nella zona compresa tra San Nicandro Garganico, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena e le Isole Tremiti

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia questa mattina alle 9.15 al largo della costa garganica in provincia di Foggia ad una profondità di otto chilometri. La scossa, che è stata avvertita solo da qualche residente e non ha fatto danni, risulta localizzata nella zona compresa tra San Nicandro Garganico, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena ed Isole Tremiti, comuni compresi nei venti chilometri dall'epicentro. Non si registrano problemi alla popolazione.

FOTOGALLERY

Ipa/Protezione Civile

1/16
Cronaca

Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile

Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Caso Orlandi, analisi dei Ris su flauto forse appartenuto a Emanuela

Cronaca

A rivelarlo è stato Gianluigi Nuzzi, conduttore di "Dentro la notizia". "Nei laboratori del Ris...

Morto Roberto Santini, proprietario del Bagno Piero a Forte dei Marmi

Cronaca

La notizia della scomparsa "improvvisa" è stata data anche dal comune toscano che ha lodato la...

Venezia, bestemmia davanti ai vigili dopo aver evitato pedone: multato

Cronaca

Un ventiduenne alla guida di uno scooter ha evitato per un soffio un pedone vicino al ponte delle...

Dall'attentato a Ranucci all’arresto di Lavitola, le tappe

Cronaca

Il 16 ottobre 2025 il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha subito un...

Padova, 39enne muore pochi mesi dopo la compagna: lasciano una bambina

Cronaca

Salvatore Giannotta è mancato improvvisamente a pochi mesi di distanza dalla compagna Nadia...

Cronaca: i più letti