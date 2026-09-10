Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Malpensa, incendio su volo easyJet per Praga: 146 evacuati. Scalo temporaneamente chiuso

Cronaca
SkyTG24

A provocare il principio di incendio sul volo easyJet in partenza da Malpensa per Praga sarebbe stato un powerbank nel bagaglio a mano di un passeggero. L'aereo, in fase di rullaggio con 146 persone a bordo, è stato evacuato dagli scivoli: due i contusi lievi. Lo scalo, chiuso a scopo precauzionale, è tornato alla piena operatività alle 19.30

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

A provocare il principio di incendio sul volo easyJet in partenza da Milano Malpensa e diretto a Praga sarebbe stato un powerbank contenuto nel bagaglio a mano di un passeggero. L'aereo, con 146 persone a bordo, era in fase di rullaggio su un raccordo dello scalo quando è scattato l'allarme. I passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli di emergenza: due sono rimasti lievemente contusi, tutti gli altri illesi. L'aeroporto è stato chiuso a scopo precauzionale ed è tornato pienamente operativo alle 19.30.

 

Cosa è successo

Il volo era programmato in partenza alle 17.31. Durante il rullaggio si è sviluppato il principio di incendio, riconducibile secondo le prime informazioni a un powerbank nel bagaglio a mano di uno dei passeggeri. Sono scattate immediatamente le procedure di emergenza e i 146 passeggeri sono stati evacuati attraverso gli scivoli. Di questi, due hanno riportato lievi contusioni nella discesa.

Approfondimento

Power bank e batterie in aereo, quali sono le regole da seguire?

La chiusura dello scalo

Per consentire le operazioni in sicurezza, l'attività aeroportuale è stata temporaneamente sospesa. Una prima pista è stata riaperta intorno alle 18.30, la seconda alle 19.30: a quel punto Malpensa è tornato alla piena operatività.

Cronaca: Ultime notizie

Malpensa, principio d'incendio su un volo easyJet per Praga

Cronaca

Un principio di incendio ha interessato un volo easyJet in partenza per Praga con 146 passeggeri,...

Morta suicida Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo

Cronaca

Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni: la...

Vicenza, medico ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale

Cronaca

L’indagine è partita da una segnalazione dell’Ordine dei medici di Vicenza su presunte modalità...

Auto finisce contro un tir a Sant’Angelo Lomellina, 3 morti nel Pavese

Cronaca

Gravissimo scontro sulla statale dei Cairoli. Le vittime sarebbero 3 uomini, anche un ferito non...

Frana in Val Masino, crolla lo Scaiun a Cataeggio: evacuate 45 persone

Cronaca

La storica frana ha ceduto nella notte scaricando a valle una grande quantità di detriti e...

Cronaca: i più letti