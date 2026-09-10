Malpensa, principio d'incendio su un volo easyJet per Praga

A provocare il principio di incendio sul volo easyJet in partenza da Malpensa per Praga sarebbe stato un powerbank nel bagaglio a mano di un passeggero. L'aereo, in fase di rullaggio con 146 persone a bordo, è stato evacuato dagli scivoli: due i contusi lievi. Lo scalo, chiuso a scopo precauzionale, è tornato alla piena operatività alle 19.30 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A provocare il principio di incendio sul volo easyJet in partenza da Milano Malpensa e diretto a Praga sarebbe stato un powerbank contenuto nel bagaglio a mano di un passeggero. L'aereo, con 146 persone a bordo, era in fase di rullaggio su un raccordo dello scalo quando è scattato l'allarme. I passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli di emergenza: due sono rimasti lievemente contusi, tutti gli altri illesi. L'aeroporto è stato chiuso a scopo precauzionale ed è tornato pienamente operativo alle 19.30.

Cosa è successo Il volo era programmato in partenza alle 17.31. Durante il rullaggio si è sviluppato il principio di incendio, riconducibile secondo le prime informazioni a un powerbank nel bagaglio a mano di uno dei passeggeri. Sono scattate immediatamente le procedure di emergenza e i 146 passeggeri sono stati evacuati attraverso gli scivoli. Di questi, due hanno riportato lievi contusioni nella discesa. Approfondimento Power bank e batterie in aereo, quali sono le regole da seguire?

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La chiusura dello scalo Per consentire le operazioni in sicurezza, l'attività aeroportuale è stata temporaneamente sospesa. Una prima pista è stata riaperta intorno alle 18.30, la seconda alle 19.30: a quel punto Malpensa è tornato alla piena operatività.