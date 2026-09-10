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Incidente a Rosarno, morti padre e figlie di 14 e 8 anni sulla SS 682

Cronaca

Una Peugeot si è scontrata violentemente con un mezzo pesante all'altezza dell'uscita per Melicucco. Deceduti sul colpo tre componenti dello stesso nucleo familiare

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Tre morti e un ferito grave sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale Jonio-Tirreno, nel Reggino. Il violento impatto si è verificato in direzione di Rosarno, quando, per cause in via di accertamento, una Peugeot si è scontrata violentemente con un mezzo pesante all'altezza dell'uscita per Melicucco. Deceduti sul colpo tre componenti dello stesso nucleo familiare: il padre, 40 anni, e le due figlie di 14 e 8 anni. La madre, che viaggiava con loro, è gravemente ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Polistena. Per l'incidente, la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico, con la circolazione deviata. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'ordine, impegnate nelle operazioni necessarie a consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

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