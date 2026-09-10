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Auto finisce contro un tir a Sant’Angelo Lomellina, 3 morti nel Pavese

Cronaca

Gravissimo scontro sulla statale dei Cairoli. Le vittime sarebbero 3 uomini, anche un ferito non grave

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Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 13,20 a Sant'Angelo Lomellina, nel Pavese, sulla statale 526 dei Cairoli in direzione di Vercelli. Un'auto si è schiantata contro un Tir, finendo poi fuori strada.

Anche un ferito non grave

Secondo le prima informazioni, le vittime sono tutti uomini. C'è anche un ferito, in condizioni non gravi. Sul posto, con il 118 che ha mobilitato anche un elicottero, sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. 

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