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Cronaca

Senz'acqua e senza energia: qual è il legame con la crisi climatica?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Estati sempre più calde mettono sotto pressione acqua ed energia, due risorse strettamente interdipendenti. Dai blackout in Tunisia alle difficoltà idriche in Italia, il cambiamento climatico rischia di innescare un circolo vizioso sempre più difficile da spezzare

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