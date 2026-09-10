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Castel Gandolfo, morto un 19enne per un malore mentre nuotava nel lago

Cronaca

Gli amici lo hanno trascinato a riva e chiamato i soccorsi. Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimarlo, senza esito. La procura di Velletri ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso

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Nel primo pomeriggio di ieri, 9 settembre, un 19enne di origini polacche è morto dopo un malore improvviso mentre nuotava nel lago di Castel Gandolfo, nel Lazio. Il giovane si trovava a circa 10-15 metri dalla riva insieme a due amici. Colto da un malessere mentre era in acqua, è stato subito raggiunto e trascinato a riva dai compagni, che hanno allertato i soccorsi.

L'intervento dei sanitari

Sulla spiaggia sono arrivati carabinieri, volontari della protezione civile e i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione. Nonostante l'intervento tempestivo il giovane è deceduto pochi minuti dopo. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata. La procura di Velletri ha disposto l'esame autopsico per chiarire le cause del decesso.

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