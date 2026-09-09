Omicidio Chindemi, carabinieri a Gallico per nuovi rilievi

A oltre otto anni dall'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso in un agguato a Gallico il 15 febbraio 2018, i Carabinieri tornano sul luogo del delitto per un nuovo sopralluogo. In campo i militari del Reparto Investigazioni Scientifiche, che ricostruiscono la scena con rilievi tecnici e tecnologie di rilevamento antropometrico più avanzate, nel tentativo di precisare la dinamica e individuare i responsabili

Nuovo sopralluogo dei Carabinieri a Gallico, frazione della periferia nord di Reggio Calabria, sul luogo in cui il 15 febbraio 2018 fu ucciso Pasquale Chindemi . A oltre otto anni dall'agguato, gli investigatori tornano sulla scena del delitto per una serie di rilievi tecnici destinati a chiarire con maggiore precisione la dinamica dell'omicidio e a raccogliere elementi utili all'individuazione dei responsabili.

Sul posto operano i militari del Reparto Investigazioni Scientifiche (SIS), specializzati nell'analisi della scena del crimine. L'attività prevede una ricostruzione dell'omicidio attraverso rilievi tecnici e l'impiego di tecnologie di rilevamento antropometrico, oggi più evolute rispetto al periodo del delitto. Gli specialisti procedono con misurazioni lunghe e approfondite, ricostruendo la scena anche mediante il posizionamento di persone nei punti di interesse. Un'operazione ritenuta particolarmente rilevante per l'inchiesta.

Il ritorno sulla scena dopo otto anni

Il rientro sul luogo dell'agguato, a oltre otto anni dai fatti, è reso possibile anche dall'evoluzione delle tecnologie di rilevamento, che consentono accertamenti non praticabili all'epoca. L'obiettivo è ricostruire la dinamica con un dettaglio prima impossibile e verificare elementi finora rimasti in ombra.