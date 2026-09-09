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Mazara del Vallo, crolla il balcone di una casa: morta la proprietaria

Cronaca
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Al momento del cedimento, avvenuto in via Raffaele Castelli, la proprietaria si trovava affacciata ed è precipitata per circa 4 metri. Trasportata in ospedale, la donna è deceduta dopo alcune ore a causa delle ferite riportate

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Una donna è morta dopo che il balcone della sua abitazione è crollato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Al momento del cedimento, avvenuto in via Raffaele Castelli, la proprietaria si trovava affacciata ed è precipitata per circa 4 metri. Trasportata in ospedale, la donna è deceduta dopo alcune ore a causa delle ferite riportate. 

Sgomberate tre famiglie

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nel frattempo, per le precarie condizioni dell'immobile, in via precauzionale, è stato disposto lo sgombero di tre famiglie trasferite in una struttura a carico del Comune.

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