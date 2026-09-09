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Moncalieri, donna morta in casa: trovato senza vita anche il fratello

Cronaca
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Nell'abitazione della 79enne è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima stessa, nel quale l'uomo avrebbe ammesso di averla uccisa e di volersi togliere, a sua volta, la vita. Poi, nella stessa casa, è stato ritrovato anche il corpo dell'uomo

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Una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata senza vita nella serata di ieri, 8 settembre,  nel suo appartamento situato in corso Roma 24 bis, a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato rinvenuto anche un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe ammesso di averla uccisa e di volersi togliere, a sua volta, la vita. 

Il corpo del fratello

Dopo il ritrovamento del cadavere della donna, anche il corpo del fratello della vittima è stato trovato privo di vita. L’uomo, a quanto emerso, era nascosto nel medesimo appartamento della 79enne. Ancora da accertare il movente dell’accaduto sul quale stanno indagando i carabinieri. 

 

L'allarme

A lanciare l'allarme e una richiesta d'aiuto è stata una vicina di casa, che non vedeva la donna da diversi giorni e aveva avvertito anche un forte odore provenire dall'appartamento dell'anziana. Poco dopo le 22, i vigili del fuoco hanno forzato la porta e così trovato il corpo della 79enne a terra, senza vita. Sul corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un violento colpo alla testa. Sono già scattati gli accertamenti medico-legali e sarà l'autopsia a chiarire più da vicino le cause legate al decesso.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, la 79enne sarebbe morta da diversi giorni prima di essere trovata dai soccorritori. Il corpo dell'anziana, infatti, era in stato di decomposizione. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Moncalieri, insieme al nucleo investigativo e alla squadra scientifica del comando provinciale. Nell'appartamento è stato trovato anche un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con l'arma utilizzata per uccidere la donna. 

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