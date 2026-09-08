Torino, uomo con una testa di coccodrillo in valigia: denunciato

Appartenente alla specie Crocodylia spp, era avvolta nella carta da pacchi e nascosta nel bagaglio. L'esemplare rientra tra quelli tutelati dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione

Una testa di coccodrillo essiccata, appartenente a una specie protetta, è stata trovata nel bagaglio di un passeggero italiano all'aeroporto di Torino Caselle. L'uomo, che è stato denunciato, era arrivato da Miami, via Istanbul. La scoperta è avvenuta durante i controlli effettuati dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai militari della Guardia di finanza.

Esemplare tutelato dalla Convenzione di Washington

La testa del rettile, appartenente alla specie Crocodylia spp, era avvolta nella carta da pacchi e nascosta nel bagaglio. L'esemplare rientra tra quelli tutelati dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione. Il passeggero è stato denunciato a piede libero per avere importato un esemplare di una specie protetta senza la documentazione necessaria ad autorizzarne la regolare importazione ai fini Cites. La testa di coccodrillo è stata sequestrata.