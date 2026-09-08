Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino, uomo con una testa di coccodrillo in valigia: denunciato

Cronaca
©Getty

Appartenente alla specie Crocodylia spp, era avvolta nella carta da pacchi e nascosta nel bagaglio. L'esemplare rientra tra quelli tutelati dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una testa di coccodrillo essiccata, appartenente a una specie protetta, è stata trovata nel bagaglio di un passeggero italiano all'aeroporto di Torino Caselle. L'uomo, che è stato denunciato, era arrivato da Miami, via Istanbul. La scoperta è avvenuta durante i controlli effettuati dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai militari della Guardia di finanza.

Esemplare tutelato dalla Convenzione di Washington

La testa del rettile, appartenente alla specie Crocodylia spp, era avvolta nella carta da pacchi e nascosta nel bagaglio. L'esemplare rientra tra quelli tutelati dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione. Il passeggero è stato denunciato a piede libero per avere importato un esemplare di una specie protetta senza la documentazione necessaria ad autorizzarne la regolare importazione ai fini Cites. La testa di coccodrillo è stata sequestrata. 

Cronaca: Ultime notizie

Torino, uomo con una testa di coccodrillo in valigia: denunciato

Cronaca

Appartenente alla specie Crocodylia spp, era avvolta nella carta da pacchi e nascosta nel...

Regina Baresi, ex calciatrice ricoverata: "Febbre a 39,5 non scendeva"

Cronaca

 L'ex capitana dell'Inter Women e noto volto televisivo ha rotto il silenzio sui social per...

Ora solare 2026, quando torna: come spostare le lancette e cosa cambia

Cronaca

Il passaggio dall'ora legale all'ora solare è previsto nella notte tra sabato 24 e domenica 25...

Sciopero treni oggi, gli orari e le fasce garantite

Cronaca

Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La...

Meteo, fine dell'afa? Da domani piogge e calo termico

Cronaca

Nelle prossime ore il fronte instabile farà il suo ingresso sulla penisola a partire dalle...

Cronaca: i più letti