Regina Baresi, ex calciatrice ricoverata: "Febbre a 39,5 non scendeva"

L'ex capitana dell'Inter Women e noto volto televisivo ha rotto il silenzio sui social per spiegare ai follower i motivi della sua prolungata assenza, rivelando di trovarsi ricoverata all'ospedale San Raffaele di Milano

Momenti di paura, commentati con ironia, da Regina Baresi. L'ex capitana dell'Inter Women e noto volto televisivo ha rotto il silenzio sui social per spiegare ai follower i motivi della sua prolungata assenza, rivelando di trovarsi ricoverata all'ospedale San Raffaele di Milano. Con una foto scattata direttamente dal letto di degenza e una battuta ("se volevo essere paziente mi facevo ricoverare") l'ex calciatrice ha voluto rassicurare subito tutti sulle sue condizioni di salute.

La diagnosi e i giorni in reparto

"Eccomi, non sono scomparsa. Sono qui da martedì sera e dovrò rimanerci ancora per un pochino di giorni", ha spiegato Baresi nel suo post. Entrando nel dettaglio della patologia che ne ha richiesto il ricovero, ha poi aggiunto: "Per fortuna niente di grave, ho un'infezione renale con due piccoli ascessi che spero si risolvano entro la fine della prossima settimana". Nonostante la preoccupazione, lo spirito è rimasto quello di sempre, come dimostra il post scriptum ironico aggiunto a fine messaggio: "P.S. Per fortuna ho la dieta libera!!.

Il calvario al pronto soccorso

Nel lungo sfogo social, Regina Baresi ha ripercorso i momenti più difficili della vicenda, a partire dall'arrivo in clinica con la febbre altissima, a 39,5 °C, che non accennava a scendere. L'ex atleta ha descritto una lunghissima e spossante attesa di 24 ore in astanteria, trascorsa sulle "seggioline verdi così scomode e così fredde" del pronto soccorso prima di riuscire a ottenere l'assegnazione di un posto letto in reparto.