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Ospedale Schiavonia, paziente sedato si sveglia e distrugge area rossa del pronto soccorso

Cronaca
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Un paziente di 52 anni ha danneggiato alcuni ambienti dell'area rossa del pronto soccorso degli Ospedali Riuniti Padova Sud, a Schiavonia. Dieci gli operatori sanitari coinvolti, nessun ferito. Ripercussioni sull'organizzazione del reparto

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Ha distrutto l'area rossa del pronto soccorso dopo essersi svegliato dalla sedazione. È successo al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti Padova Sud di Schiavonia, come denunciato dall'azienda sanitaria anche sui social. Fortunatamente nessun ferito tra pazienti e operatori, grazie all' intervento del personale sanitario e delle forze dell’ordine. Anche se ci sono state ripercussioni importanti sull'organizzazione del lavoro del reparto.

La ricostruzione dei fatti

Il paziente, un 52enne originario di Montagnana, era apparso poco collaborativo e aggressivo già dalle prime fasi e così il personale sanitario ha attivato le procedure previste per la gestione dei pazienti in stato di agitazione psicomotoria. Ma a poco è servito: il 52enne ha lanciato diversi oggetti, tra cui una barella, contro il personale e poi è entrato in un bagno, dove ha sradicato dal muro il lavabo e distrutto altre attrezzature prima che un'infermiera riuscisse a chiuderlo all'interno del bagno stesso. Solo con l'intervento dei carabinieri della stazione di Bagnoli di Sopra, arrivati poco dopo sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Este, con il supporto dei militari della compagnia di Este e della stazione di Tribano, la situazione si è pian piano calmata.

Il 52enne è stato arrestato e sottoposto a piantonamento in ospedale, in attesa del giudizio direttissimo. Successivamente è stato rimesso in libertà.

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