Gli alunni della frazione di Stumiaga sono esclusi dal servizio perché la distanza dalla primaria è di 960 metri, 40 metri sotto la soglia provinciale del chilometro. Le famiglie segnalano rischi sulla statale 421, priva di marciapiede e trafficata da mezzi pesanti. Il sindaco chiede una deroga o una soluzione immediata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A Fiavè, nelle Valli Giudicarie (Trento), tre bambini non hanno diritto allo scuolabus perché la frazione di Stumiaga dista 960 metri dalla scuola primaria, 40 metri sotto la soglia prevista dalla Provincia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le famiglie contestano la decisione per ragioni di sicurezza: la statale 421 è trafficata da tir, corrieri e mezzi agricoli, senza marciapiede e con velocità elevate.

L'esclusione del servizio scolastico Il sindaco Beniamino Bugoloni definisce la vicenda "un caso burocratico" e ritiene inadeguato applicare rigidamente il limite del chilometro. Sottolinea che la crescita demografica del comune ha aumentato il numero di alunni e che il pulmino, con capienza di 20 posti, quest'anno non riesce a includere i tre bambini aggiuntivi.