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Cronaca

Datacenter, crescono progetti e comitati contro: le ragioni del no

Alessandro Cappai

Alessandro Cappai
©Getty

L’Italia si candida a diventare il Data Center Hub per il Mediterraneo. Il baricentro italiano resta Milano, che si conferma “come un punto di riferimento per il Sud Europa". Ma proprio questa espansione ha mobilitato i territori che hanno creato comitati contro la realizzazione di questi progetti

 

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