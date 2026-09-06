San Giuliano Milanese, 3 boati e saltano i bancomat di posta e banca

Forte la rabbia dei residenti, che hanno condiviso video e foto sul gruppo Facebook "Sei di Sesto Ulteriano se". Una cittadina denuncia che episodi così "isolano i paesini" e chiede certezza della pena, ripristino rapido e più controlli

A Sesto Ulteriano, San Giuliano Milanese, nella notte tre forti boati hanno fatto esplodere i bancomat della posta e di una banca. Forte la rabbia dei cittadini, che hanno rilanciato video e foto sul gruppo Facebook "Sei di Sesto Ulteriano se". Una residente ha scritto che per comunità piccole "questi eventi sono ancora più odiosi" e chiede certezza della pena, ripristino rapido e maggiori controlli per non scoraggiare chi investe. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.