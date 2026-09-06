La Bmw su cui viaggiavano ha sbandato nella zona industriale ed è finita contro il muro di un edificio, senza coinvolgere altri mezzi. A dare l'allarme sono stati alcuni ragazzi che si stavano allenando con le Bmx nelle vicinanze. Familiari e amici sono accorsi sul posto
Stavano effettuando un giro di prova a bordo dell'auto le due vittime del tragico incidente avvenuto ieri a Valgreghentino, nel Lecchese. A perdere la vita sono stati Matteo Mamone, 26 anni, residente in paese, e Tarek Amari, 28 anni, di Brivio. Lo schianto, che non ha coinvolto altri veicoli, si è verificato nella zona industriale del comune collinare.
Lo schianto e i soccorsi
Secondo le prime testimonianze, l'auto, una Bmw lanciata a velocità sostenuta, ha improvvisamente perso il controllo finendo per schiantarsi contro la parete di un edificio. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni giovani che si stavano allenando con delle bici Bmx a poca distanza. Sul posto si sono poi radunati familiari e amici, sconvolti dal dolore.