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Schianto nel Lecchese, stavano facendo un giro di prova in auto: morti due giovani

Cronaca

La Bmw su cui viaggiavano ha sbandato nella zona industriale ed è finita contro il muro di un edificio, senza coinvolgere altri mezzi. A dare l'allarme sono stati alcuni ragazzi che si stavano allenando con le Bmx nelle vicinanze. Familiari e amici sono accorsi sul posto

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Stavano effettuando un giro di prova a bordo dell'auto le due vittime del tragico incidente avvenuto ieri a Valgreghentino, nel Lecchese. A perdere la vita sono stati Matteo Mamone, 26 anni, residente in paese, e Tarek Amari, 28 anni, di Brivio. Lo schianto, che non ha coinvolto altri veicoli, si è verificato nella zona industriale del comune collinare.

Lo schianto e i soccorsi

Secondo le prime testimonianze, l'auto, una Bmw lanciata a velocità sostenuta, ha improvvisamente perso il controllo finendo per schiantarsi contro la parete di un edificio. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni giovani che si stavano allenando con delle bici Bmx a poca distanza. Sul posto si sono poi radunati familiari e amici, sconvolti dal dolore.

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