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Avellino, aggredisce la ex a martellate: uomo fermato dai carabinieri

Cronaca

La donna di 28 anni è ricoverata in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo si sarebbe introdotto in casa dopo la decisione della giovane di interrompere la relazione, le urla hanno richiamato i vicini che hanno allertato i carabinieri

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Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno nella tarda serata di ieri a Calitri in provincia di Avellino. La donna, colpita alla testa con un martello, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione, l'uomo di 28 anni si è introdotto nell'abitazione della giovane dopo la decisione di interrompere la relazione.  Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri. Dopo aver colpito la donna, il 28enne tunisino si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Il fuggitivo è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino a Lioni, Comune a dieci chilometri da Calitri dove è avvenuta l'aggressione. La donna è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza.

 

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