Chiazza di gasolio nel Naviglio Grande, barriere anche a Milano

Anche a Milano, non solo nei Comuni dell'hinterland, sono in corso le operazione di installazione di una barriera per bloccare la macchia di presunto gasolio nel Naviglio.

Nell'hinterland

"Stiamo lavorando per capire cosa sia successo", aveva detto in un video pubblicato su Facebook il vicesindaco di Magenta, Simone Gelli. "Si sta cercando di capire di che natura siano questi idrocarburi, non solo per risalire ai colpevoli, ma anche per mettere in essere tutte quelle attività che possano bloccare tutte le sostanze che sono state sversate". L'assessore all'Ecologia del Comune di Abbiategrasso, Valter Bertani, non nasconde la propria preoccupazione ed è in "costante contatto" con Prefettura e Consorzio Villoresi. Il liquido nero è stato segnalato anche sui social ufficiali del Comune di Corsico. "Gli uffici e la Polizia Locale stanno seguendo ogni sviluppo e monitorano la situazione, per quanto riguarda il nostro territorio" si legge sul profilo Instagram del Comune.