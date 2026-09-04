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Padre, madre e sorella accoltellati in casa a Ladispoli. Al vaglio posizione altro figlio

Cronaca
©Ansa

I tre, tutti di origine siriana, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Bracciano

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Tre persone sono state accoltellate in casa a Ladispoli, non lontano da Roma. Si tratta di un 63enne, della moglie 57enne e della figlia 19enne, tutti di origine siriana e regolari in Italia. L'aggressione è avvenuta intorno alle 13.20: tutti e  tre sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice giallo all'ospedale di Bracciano. Al vaglio delle forze dell'ordine c'è la posizione dell'altro figlio, un 30enne nei confronti del quale l'ipotesi al momento è di tentato omicidio.

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