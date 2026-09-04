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Andria, preparavano bomba per assalti a bancomat: due morti

Cronaca

I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria sulla provinciale 155. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile

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Due persone sono morte in una esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le 'marmotte', le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria sulla provinciale 155. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'Arma.

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