L’incidente è avvenuto la mattina del 9 agosto lungo la strada provinciale Racale-Ugento. La vittima, Daniele Congedi, di 28 anni, è stata trovata senza vita solo in tarda serata. L’investitore, un 22enne, si era reso irreperibile in un primo momento ma si era poi costituito il giorno dopo ai carabinieri. Sottoposto ai test antidroga, era risultato positivo ai cannabinoidi. Oggi la gip di Lecce Valeria Fedeli ha accolto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere

È stato arrestato il ragazzo di 22 anni accusato di aver investito e ucciso Daniele Congedi , travolto mentre era in sella alla sua bicicletta. La vittima, 28 anni, la mattina del 9 settembre stava percorrendo la strada provinciale Racale-Ugento, nel Leccese, quando è stato investito. Il suo corpo senza vita è stato trovato solo in tarda serata dietro ad un cespuglio sul ciglio della strada. A quasi un mese di distanza, la gip di Lecce Valeria Fedeli ha accolto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dal pm Luigi Mastroniani.

Gip: arrestato perché "incurante delle conseguenze della condotta di guida"

Il giovane investitore, che non si era fermato a prestare soccorso e si era reso irreperibile, il giorno dopo si era andato a costituire dai carabinieri. Nel corso dell'interrogatorio preventivo aveva ribadito tra le lacrime di non essersi accorto della presenza del ciclista: pensava di avere investito un animale e per questo non si era fermato ad aiutare Congedi. Dalle indagini sono però emersi degli elementi che hanno spinto la gip ad emettere il provvedimento di custodia cautelare in carcere, motivandolo con "una propensione a condotte predatorie" da parte del 22enne, "incurante delle conseguenze della condotta di guida". L’accusato infatti, dopo essersi presentato dai carabinieri, è stato sottoposto a test antidroga ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Inoltre, l'autopsia sul corpo di Daniele Congedi ha rivelato che la vittima non morì sul colpo e che forse poteva essere salvato se soccorso in tempo. I legali difensori, gli avvocati Luca Puce e Davide Micaletto, hanno annunciato che ricorreranno al Riesame.