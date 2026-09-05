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Vicenza, morto l'imprenditore Giuseppe Ramonda: aveva 87 anni

Cronaca

Cofondatore del gruppo Sorelle Ramonda, è deceduto ieri sera dopo un malore improvviso. I funerali si terranno nella frazione di Alte Ceccato lunedì 7 settembre alle 15

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È lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta per l'improvvisa scomparsa di Giuseppe "Beppe" Ramonda, l'ultimo dei fondatori del gruppo di negozi di abbigliamento "Sorelle Ramonda", avvenuta la notte scorsa a Montechio Maggiore, in provincia di Vicenza. Dalla frazione Alte Ceccato era partita l'avventura imprenditoriale di famiglia ed è il paese dove ha sempre abitato. Ieri sera Ramonda aveva festeggiato con amici e brindisi con parenti ed amici il suo 87° compleanno, celebrato il 31 luglio scorso e nulla lasciava presagire. A cena l'imprenditore ha accusato un malore e per precauzione è stato accompagnato in ospedale, dove alcune ore dopo è mancato a causa di un arresto cardiaco. I funerali si terranno nella frazione di Alte Ceccato lunedì 7 settembre alle 15. 

Stefani: "Grande vuoto nel mondo dell'impresa veneta"

"La scomparsa di Giuseppe Ramonda lascia un grande vuoto nel mondo dell'impresa veneta e, prima ancora, nella nostra comunità - dichiara Alberto Stefani, presidente della regione del Veneto -. Giuseppe Ramonda è stato uno straordinario imprenditore veneto. Insieme a Maria e Ginetta ha saputo trasformare una storia familiare, nata dal lavoro e dal sacrificio, in una realtà conosciuta ben oltre i confini della nostra regione, senza mai perdere il legame con la propria terra. La sua vicenda racconta il Veneto migliore: quello che sa rimboccarsi le maniche, avere coraggio, innovare e costruire, generazione dopo generazione. Oggi - conclude - perdiamo una figura che ha rappresentato un'intera stagione dello sviluppo economico e sociale della nostra terra. Ma ciò che ha costruito, insieme agli insegnamenti che ha saputo trasmettere, continuerà a vivere nella sua famiglia, nell'azienda e nelle tante persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo".

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