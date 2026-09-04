La tragedia nel Nuorese: a perdere la vita Luigi Soma, 63 anni. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto hanno solo potuto constatare il decesso
Tragedia nella tarda serata di giovedì nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro. Un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali. Gli operatori del 118 e i carabinieri non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all'uomo.