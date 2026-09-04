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Orune, allevatore muore schiacciato dal suo fuoristrada: non aveva messo il freno a mano

Cronaca

La tragedia nel Nuorese: a perdere la vita Luigi Soma, 63 anni. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto hanno solo potuto constatare il decesso

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Tragedia nella tarda serata di giovedì nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro. Un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali. Gli operatori del 118 e i carabinieri non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all'uomo. 

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