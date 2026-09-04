Paralisi cerebrale infantile, quando la speranza diventa un mercato

“È incredibile che le famiglie siano raggiunte più facilmente dalle informazioni sulle pseudo-cure miracolose che da quelle sui propri diritti”, dice Valentina Perniciaro, fondatrice dell’associazione Tetrabondi. La strage familiare di Pietralata, dove una bambina di cinque anni è stata uccisa dai genitori, che poi si sono tolti la vita, riporta al centro il tema delle false promesse terapeutiche e dell’isolamento delle famiglie di bambini con disabilità.