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Cronaca

Paralisi cerebrale infantile, quando la speranza diventa un mercato

Donata Columbro

Donata Columbro
©Getty

“È incredibile che le famiglie siano raggiunte più facilmente dalle informazioni sulle pseudo-cure miracolose che da quelle sui propri diritti”, dice Valentina Perniciaro, fondatrice dell’associazione Tetrabondi. La strage familiare di Pietralata, dove una bambina di cinque anni è stata uccisa dai genitori, che poi si sono tolti la vita, riporta al centro il tema delle false promesse terapeutiche e dell’isolamento delle famiglie di bambini con disabilità. 

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