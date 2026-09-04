Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, bimbo ingerisce solvente: ricoverato in ospedale

Cronaca

L'incidente domestico è avvenuto a Polla, nel Salernitano. Il piccolo, in un primo momento, è stato trasportato al presidio ospedaliero "Luigi Curto" di Polla dove i medici della pediatria hanno prestato le prime cure. Poi l'eliambulanza lo ha trasportato nel nosocomio pediatrico del capoluogo di Regione

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È ricoverato in condizioni serie all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli un bambino di 2 anni che, nella serata di ieri, avrebbe ingerito in maniera accidentale del solvente per pittura. L'incidente domestico è avvenuto a Polla, nel Salernitano. Il piccolo, in un primo momento, è stato trasportato al presidio ospedaliero "Luigi Curto" di Polla dove i medici della pediatria hanno prestato le prime cure. Poi, a bordo di una eliambulanza decollata dal campo sportivo, è stato trasferito al nosocomio pediatrico del capoluogo di regione.

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, ecco quando finisce la sesta ondata di caldo: le previsioni

Cronaca

La sesta ondata di calore è arrivata e promette, per i prossimi giorni, ancora temperature...

Sesta ondata di caldo, allarme dei medici: rimandare riapertura scuole

Cronaca

I cambiamenti climatici registrati nel nostro Paese "impongono modifiche nel settore della scuola...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

L'inchiesta militare sul partito di Vannacci e le ombre russe sulle elezioni in Italia e sui...

16 foto

Futuro Nazionale, indagine su militari nel partito di Vannacci

Cronaca

In riferimento a un esposto presentato ieri dal sindacato dei militari sulla posizione di...

Uccide la ex lanciandola da un viadotto, poi si getta anche lui

Cronaca

I cadaveri di Federico Vella e Lorenza Isceri sono stati trovati dalla polizia stradale sotto il...

Cronaca: i più letti