Napoli, bimbo ingerisce solvente: ricoverato in ospedale

L'incidente domestico è avvenuto a Polla, nel Salernitano. Il piccolo, in un primo momento, è stato trasportato al presidio ospedaliero "Luigi Curto" di Polla dove i medici della pediatria hanno prestato le prime cure. Poi l'eliambulanza lo ha trasportato nel nosocomio pediatrico del capoluogo di Regione

È ricoverato in condizioni serie all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli un bambino di 2 anni che, nella serata di ieri, avrebbe ingerito in maniera accidentale del solvente per pittura. L'incidente domestico è avvenuto a Polla, nel Salernitano. Il piccolo, in un primo momento, è stato trasportato al presidio ospedaliero "Luigi Curto" di Polla dove i medici della pediatria hanno prestato le prime cure. Poi, a bordo di una eliambulanza decollata dal campo sportivo, è stato trasferito al nosocomio pediatrico del capoluogo di regione.