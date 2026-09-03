La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato "accertamenti preliminari" in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vanacci, presidente di Futuro Nazionale; del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e del responsabile del programma Lorenzo Gasperini. L'attività della procura con le stellette "è in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale". Come spiega il procuratore in una nota, l'obiettivo dei pm è verificare "l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare, anche alla luce di notizie estratte da autorevoli organi di stampa estera".

Lo scambio di accuse con il Financial Times

Il leader di Futuro Nazionale è al centro del dibattito politico dopo l'articolo del giornale economico britannico Financial Times dal titolo "Il cavallo di Troia russo mette alla prova Meloni". La reazione di Vannacci non si è fatta attendere: in serata, infatti, aveva dichiarato sui social: “Egregio Signore, Le rispondo con mano tremante, avendo appena scoperto di essere un ‘candidato della Manciuria’ inviato dalla Federazione Russa per lamentarmi dei prezzi insostenibili della benzina nel mio Paese, l’Italia". Un tema sul quale Vannacci è tornato anche oggi: "Mamma li russi. Grandi titoloni sulle possibili e potenziali influenze russe sulle elezioni italiane ma, guarda caso, nessuno si preoccupa sulle attuali, e già presenti, influenze sulle elezioni italiane da parte del Financial Times e da parte di tantissime altre testate manovrate dalla finanza internazionale e dai poteri forti", ha dichiarato sempre sui social.