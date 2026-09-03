A dare l'allarme è stata la fidanzata dell’uomo. I soccorsi giunti sul posto, dopo aver recuperato la vittima non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso
Un turista russo 38enne è morto questa mattina nel lago di Como. Intorno le 11 l'uomo, che era con la fidanzata, si è tuffato nelle acque del lago a Nesso, ma non è più riemerso. Lanciato l'allarme, i soccorsi hanno recuperato il corpo e non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
Le ricerche
Molti i mezzi intervenuti per le operazioni di soccorso e recupero: l'Unità Navale del 3°Nucleo della guardia costiera del lago di Como, una unità navale dei vigili del fuoco di Como e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco giunti da Milano con l'elicottero.