Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Turista russo 38enne muore annegato nel lago di Como dopo un tuffo: l'incidente a Nesso

Cronaca

A dare l'allarme è stata la fidanzata dell’uomo. I soccorsi giunti sul posto, dopo aver recuperato la vittima non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un turista russo 38enne è morto questa mattina nel lago di Como. Intorno le 11 l'uomo, che era con la fidanzata, si è tuffato nelle acque del lago a Nesso, ma non è più riemerso. Lanciato l'allarme, i soccorsi hanno recuperato il corpo e non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le ricerche

Molti i mezzi intervenuti per le operazioni di soccorso e recupero: l'Unità Navale del 3°Nucleo della guardia costiera del lago di Como, una unità navale dei vigili del fuoco di Como e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco giunti da Milano con l'elicottero.

Approfondimento

Morto in mare nel Viterbese Silvano Loia, compagno di Francesca Neri
como

Cronaca: Ultime notizie

Morto Andrea Angeli, il peacekeeper e funzionario Onu aveva 69 anni

Cronaca

L'ex funzionario delle Nazioni Unite aveva 69 anni ed è stato trovato senza vita nella sua...

Omicidio-suicidio a Ostia, soffoca madre e poi si lancia da finestra

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si...

Milano, cavo elettrico tranciato: 300 evacuati da treno

Cronaca

"Si è trattato di una caduta di calcinacci all'imbocco della galleria a seguito di trivellazione...

Nuova ondata di calore, punte di 38 gradi: ecco dove farà più caldo

Cronaca

Persiste il caldo sull'Italia con temperature diffuse tra i 35 e i 38°C. Una situazione climatica...

Incidente a Bogliasco, auto travolge due bici: due morti e due feriti

Cronaca

Due persone sono morte sulla via Aurelia: per cause ancora da accertare, un'auto ha investito due...

Cronaca: i più letti