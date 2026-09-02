Il 43enne svizzero che si è costituito è stato formalmente identificato come l'autore della sparatoria al rave di Aarau, costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre sei persone. Secondo gli inquirenti, l'uomo ha agito da solo, senza moventi ideologici o estremisti, e soffrirebbe da tempo di problemi psicologici. Verrà ora sottoposto a una perizia psichiatrica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argoviese è l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave ad Aarau. È quanto hanno confermato gli inquirenti in una conferenza stampa, in cui sono stati forniti nuovi dettagli sull'inchiesta relativa al tragico bilancio: la morte della 22enne italiana Maria Spinelli e il ferimento di altre sei persone. L'uomo, fermato nelle prime ore di lunedì come principale sospettato, avrebbe agito da solo in preda a una "follia omicida". Successivamente si è costituito alla polizia del Canton Giura, confessando il reato e dichiarando "di soffrire da tempo di problemi di salute".

Profilo dell'aggressore e assenza di movente Durante la conferenza stampa, il procuratore ha spiegato che il 43enne presenta "problemi psicologici" e sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. Il comandante della polizia argoviese, Michael Leupold, ha ribadito che si tratta di un cittadino svizzero senza un passato migratorio e che "non sono emerse prove di motivazioni ideologiche o estremiste. "Le misure di sicurezza sono state riportate alla normalità", ha aggiunto spiegando che "le misure di prevenzione delle minacce sono terminate".

Le armi e la dinamica dell'attacco Secondo il comandante della polizia, l'uomo "ha acquistato le armi privatamente. Si tratta di una pistola e due fucili d'assalto AK-74", regolarmente intestate all'arrestato. "L'acquisto è stato autorizzato dalle autorità del Cantone Giura 20 anni fa". Non è ancora chiaro se avesse con sé tutte e tre le armi rinvenute nell'auto al momento dell'attacco. Secondo la ricostruzione ufficiale, "l'autore del reato ha guidato il suo veicolo fino a Schachenstrasse" da dove, inizialmente ha proseguito a piedi. Poi ha sparato 40 colpi contro i presenti con un fucile d'assalto. "In seguito, è tornato verso il parcheggio" e ha sparato un altro colpo, questa volta con una pistola, contro un veicolo. Infine si è allontanato, hanno spiegato le autorità svizzere. Vedi anche Sparatoria Svizzera, Polizia: omicida possedeva armi legalmente

Le accuse Il 43enne è ora in stato di arresto con le accuse di omicidio intenzionale, lesioni personali e violazione della legge sulle armi. Vedi anche Sparatoria Svizzera, Polizia: la vittima colpita da un solo colpo

Vittima "colpita nella parte superiore del corpo" La polizia cantonale ha chiarito che la vittima italiana, Maria Spinelli, è stata raggiunta da un colpo alla parte superiore del corpo, che ha interessato organi vitali, confermando la gravità immediata delle ferite riportate. Il dato è stato fornito rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa.