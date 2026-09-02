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Incidente a Lavagna, auto si schianta contro un muro: morto il 39enne alla guida

Cronaca
©Ansa

Secondo i primi accertamenti, la vittima dovrebbe essere di nazionalità spagnola, così come farebbe pensare la targa dell’auto. Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso.

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Un uomo di 39 anni è morto nella notte a Lavagna dopo essersi schiantato con l’auto contro un muro a bordo strada. L’incidente è avvenuto poco prima delle 3 in via Eraldo Fico, nel levante di Genova, nei pressi del confine con Chiavari. Secondo i primi accertamenti, la vittima dovrebbe essere di nazionalità spagnola, così come farebbe pensare la targa dell’auto. Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso.

L’incidente a Lavagna

Secondo le prime informazioni, l’uomo era alla guida dell’auto quando il mezzo è finito contro un muro laterale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Dai primi accertamenti non risultano altri veicoli coinvolti. Il 39enne era inoltre l’unica persona a bordo della vettura. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Verde di Lavagna, i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire quanto accaduto.

Inutili i tentativi di rianimazione

Quando sono arrivati i soccorritori, il conducente era già incosciente. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo per circa 40 minuti, ma ogni intervento è risultato inutile. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura. Il decesso è stato dichiarato intorno alle 3.30. 

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