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Venezia, travolta da camion: 20enne muore il suo primo giorno di lavoro

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione, la giovane si stava dirigendo verso la fermata dell’autobus e mentre attraversava la rotonda lungo via Noalese, poco distante da casa sua, sarebbe stata urtata da un camion e poi sarebbe stata travolta e uccisa da un’auto, un Fiorino rosso, mentre era a terra

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Una ragazza di 20 anni è rimasta uccisa questa mattina in un incidente stradale a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si stava dirigendo verso la fermata dell’autobus e mentre attraversava la rotonda lungo via Noalese, poco distante da casa sua, sarebbe stata urtata da un camion e poi sarebbe stata travolta e uccisa da un’auto, un Fiorino rosso, mentre era a terra. Immediati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. La ventenne si era appena diplomata all'istituto Ettore Majorana di Mirano ed era al suo primo giorno di lavoro. Disperati i genitori e le quattro sorelle, tutti originari della Repubblica di Guinea, che hanno raccontato che Mariama aveva trovato questa prima occupazione al Mc Donald's del centro commerciale. 

Le indagini

La procura di Venezia ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dell'incidente. Sono stati sequestrati i due mezzi coinvolti, il mezzo pesante di una ditta di imballaggi di Quinto di Treviso che era diretto a Mirano per una consegna, e il Fiorino. 

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