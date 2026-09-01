Secondo una prima ricostruzione, la giovane si stava dirigendo verso la fermata dell’autobus e mentre attraversava la rotonda lungo via Noalese, poco distante da casa sua, sarebbe stata urtata da un camion e poi sarebbe stata travolta e uccisa da un’auto, un Fiorino rosso, mentre era a terra

Una ragazza di 20 anni è rimasta uccisa questa mattina in un incidente stradale a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si stava dirigendo verso la fermata dell’autobus e mentre attraversava la rotonda lungo via Noalese, poco distante da casa sua, sarebbe stata urtata da un camion e poi sarebbe stata travolta e uccisa da un’auto, un Fiorino rosso, mentre era a terra. Immediati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. La ventenne si era appena diplomata all'istituto Ettore Majorana di Mirano ed era al suo primo giorno di lavoro. Disperati i genitori e le quattro sorelle, tutti originari della Repubblica di Guinea, che hanno raccontato che Mariama aveva trovato questa prima occupazione al Mc Donald's del centro commerciale.