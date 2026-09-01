Patrizia Saccà ha vinto una medaglia di bronzo nel tennistavolo alle Paralimpiadi di Barcellona del 1992 e per 28 anni ha viaggiato in aereo per partecipare alle competizioni. Domenica, però, al'aeroporto Torino Caselle non è riuscita a salire sul volo per Crotone. A bloccarla, secondo il suo racconto, è stata una discussione sulla batteria al litio del ruotino elettrico della sua carrozzina. Il tempo è passato, il volo è stato chiuso e per lei è iniziata una lunga giornata in aeroporto alla ricerca di un'alternativa per raggiungere la Calabria.

La discussione al check-in

Patrizia Saccà era arrivata in aeroporto alle 8.20. Il volo Ryanair per Crotone sarebbe dovuto partire alle 9.50: aveva già effettuato il check-in online e si era presentata alla Sala Amica, il servizio di assistenza per i passeggeri con mobilità ridotta, con la documentazione tecnica del ruotino elettrico della carrozzina. La batteria al litio ha una capacità di 300 Wh e il dispositivo pesa 20 chili. Al banco del check-in, però, qualcosa si è inceppato. "Mi è stato contestato che quelle informazioni non risultavano", ha raccontato la Saccà a La Stampa.

L'ex atleta ha provato a chiarire la situazione mostrando i documenti e chiedendo di parlare con un responsabile. "Non è servito". Alle 9.20, quando mancavano pochi minuti alla partenza prevista, il volo è stato chiuso. E l'aereo è partito senza di lei