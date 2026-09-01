Patrizia Saccà, l'ex paralimpica perde volo a Torino: "Carrozzina elettrica non a norma"Cronaca
L'ex atleta ha raccontato che in aeroporto sono sorti problemi per la batteria al litio che alimenta il "ruotino" della sua carrozzina
Patrizia Saccà ha vinto una medaglia di bronzo nel tennistavolo alle Paralimpiadi di Barcellona del 1992 e per 28 anni ha viaggiato in aereo per partecipare alle competizioni. Domenica, però, al'aeroporto Torino Caselle non è riuscita a salire sul volo per Crotone. A bloccarla, secondo il suo racconto, è stata una discussione sulla batteria al litio del ruotino elettrico della sua carrozzina. Il tempo è passato, il volo è stato chiuso e per lei è iniziata una lunga giornata in aeroporto alla ricerca di un'alternativa per raggiungere la Calabria.
La discussione al check-in
Patrizia Saccà era arrivata in aeroporto alle 8.20. Il volo Ryanair per Crotone sarebbe dovuto partire alle 9.50: aveva già effettuato il check-in online e si era presentata alla Sala Amica, il servizio di assistenza per i passeggeri con mobilità ridotta, con la documentazione tecnica del ruotino elettrico della carrozzina. La batteria al litio ha una capacità di 300 Wh e il dispositivo pesa 20 chili. Al banco del check-in, però, qualcosa si è inceppato. "Mi è stato contestato che quelle informazioni non risultavano", ha raccontato la Saccà a La Stampa.
L'ex atleta ha provato a chiarire la situazione mostrando i documenti e chiedendo di parlare con un responsabile. "Non è servito". Alle 9.20, quando mancavano pochi minuti alla partenza prevista, il volo è stato chiuso. E l'aereo è partito senza di lei
Una giornata in aeroporto
Patrizia Saccà è rimasta a Torino Caselle fino a sera, cercando un modo per raggiungere comunque la Calabria. A darle una mano è stata una dipendente della biglietteria, che ha cercato un'alternativa e alla fine ha trovato un volo per Lamezia Terme. Per Saccà, però, il problema non si esaurisce con un volo perso. Nel dicembre 2024 aveva già raccontato un'altra odissea legata alla propria carrozzina elettrica durante un viaggio con scalo a Monaco. E questa volta il suo messaggio è chiaro: "Non cerco colpevoli. Cerco risposte".
Per Patrizia Saccà oltre mille voli
Patrizia Saccà ha gareggiato per 28 anni nel tennistavolo, ha partecipato a due Paralimpiadi e a Barcellona, nel 1992, ha conquistato il bronzo. È stata anche consigliera della giunta nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. E nel corso della sua carriera, racconta di aver preso "almeno un migliaio di voli" e di aver utilizzato il l'attrezzatura elettrica senza incontrare problemi.
Il rammarico della società aeroportuale
Sagat, la società che gestisce l'aeroporto di Torino, si è detta "rammaricata" per quanto accaduto e ha fatto sapere di stare "verificando quanto successo". La società ha precisato che anche i passeggeri che hanno già effettuato il check-in online e devono imbarcare una sedia a rotelle devono presentarsi al banco del check-in "con largo anticipo e con la documentazione tecnica necessaria".