Incendio Ciminna, morto il 26enne che tentava di salvare la sua casa

È morto nell'ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna (Palermo) mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Nel devastante incendio che ha colpito il paese dell'entroterra, quasi al confine con la provincia di Agrigento, è rimasto ferito anche il padre del giovane, pure lui impegnato a cercare di arginare il fuoco che, appiccato con ogni probabilità da dei piromani, si era rapidamente propagato a causa del forte vento di scirocco che due giorni fa soffiava sul Palermitano.