Il rogo è partito da contrada Zappulla e si è allargato fino alla strada chiudendo una via d’accesso al paese. “Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa", ha detto il sindaco di Taormina lanciando l’allarme sui social. A rischio anche Castelmola con il primo cittadino Russo che ha fatto sapere di aver inviato sul posto le autobotti del Comune. Abitazioni evacuate anche in contrada Tirone-Ziretto a Taormina ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla di Taormina, in una zona vicina a una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d’accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico si stanno registrando anche sulla via Luigi Pirandello di Taormina, che al momento è l'unica via di accesso al centro della Perla dello Ionio.

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Comuni inviano autobotti “Taormina brucia”, ha scritto su Facebook il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “In contrada Zappulla la situazione è veramente tragica. È arrivato l'elicottero dei vigili del fuoco. Siamo in attesa del Canadair. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa". Poco dopo anche il primo cittadino di Castelmola, Orlando Russo, ha fatto sapere di aver dato “disposizione di far convergere in contrada Tirone l'autobotte comunale". Vedi anche Incendi in Sicilia, oltre 800 interventi in 4 giorni

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