Un uomo di origine marocchina ha staccato dal muro la bandiera tricolore vicino alla stazione di Santa Maria Novella, a Firenze, gettandola a terra e calpestandola. Il video è diventato virale. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che il responsabile, identificato e irregolare sul territorio, è stato portato in un Cpr in vista del rimpatrio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di origine marocchina, irregolare sul territorio italiano, sarà rimpatriato dopo aver strappato, gettato a terra e calpestato la bandiera tricolore a Firenze, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che il responsabile del gesto (ripreso in un video diventato virale) è stato identificato e condotto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr).

Il provvedimento annunciato da Piantedosi "È stato subito identificato il cittadino straniero che a Firenze, dopo averla staccata dal muro, ha gettato a terra e offeso la bandiera tricolore", ha scritto Piantedosi su X, postando anche il video dell'episodio. "L'uomo, irregolare sul territorio, è stato condotto in un Cpr dove verrà trattenuto per essere rimpatriato nel suo Paese d'origine". Il ministro ha aggiunto che in Italia "vanno seguite le nostre leggi e le nostre regole, ma soprattutto vanno rispettati e onorati i simboli che rappresentano i valori più profondi su cui si fonda la nostra democrazia". Leggi anche Terrorismo, espulso straniero: progettava un attentato in Italia

Il gesto e l'identificazione L'episodio risale alla notte tra sabato e domenica, in via Alamanni, a pochi passi dallo scalo ferroviario fiorentino. Il video, che riprende il momento in cui l'uomo strappa il Tricolore e lo prende a calci, ha fatto rapidamente il giro del web. La polizia ha identificato il responsabile, un 25enne già noto alle forze dell'ordine.