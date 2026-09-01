Un uomo di origine marocchina ha staccato dal muro la bandiera tricolore vicino alla stazione di Santa Maria Novella, a Firenze, gettandola a terra e calpestandola. Il video è diventato virale. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che il responsabile, identificato e irregolare sul territorio, è stato portato in un Cpr in vista del rimpatrio
Un uomo di origine marocchina, irregolare sul territorio italiano, sarà rimpatriato dopo aver strappato, gettato a terra e calpestato la bandiera tricolore a Firenze, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che il responsabile del gesto (ripreso in un video diventato virale) è stato identificato e condotto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr).
Il provvedimento annunciato da Piantedosi
"È stato subito identificato il cittadino straniero che a Firenze, dopo averla staccata dal muro, ha gettato a terra e offeso la bandiera tricolore", ha scritto Piantedosi su X, postando anche il video dell'episodio. "L'uomo, irregolare sul territorio, è stato condotto in un Cpr dove verrà trattenuto per essere rimpatriato nel suo Paese d'origine". Il ministro ha aggiunto che in Italia "vanno seguite le nostre leggi e le nostre regole, ma soprattutto vanno rispettati e onorati i simboli che rappresentano i valori più profondi su cui si fonda la nostra democrazia".
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Il gesto e l'identificazione
L'episodio risale alla notte tra sabato e domenica, in via Alamanni, a pochi passi dallo scalo ferroviario fiorentino. Il video, che riprende il momento in cui l'uomo strappa il Tricolore e lo prende a calci, ha fatto rapidamente il giro del web. La polizia ha identificato il responsabile, un 25enne già noto alle forze dell'ordine.
Le reazioni politiche
Il caso ha suscitato la reazione della maggioranza. Da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sono arrivate condanne dure, con la richiesta di espulsione immediata in caso di posizione irregolare e di revoca del permesso di soggiorno per chi si trovi regolarmente in Italia. Diversi esponenti hanno ricordato che il vilipendio alla bandiera costituisce un reato previsto dal Codice penale.