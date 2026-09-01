Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a settembre 2026

Introduzione
A settembre si concentrano numerose scadenze legate a concorsi in diversi settori. Le opportunità spaziano dal comparto sanitario alla Pubblica Amministrazione, includendo anche università e istituzioni culturali e scientifiche, come ad esempio l’INGV. Di seguito una lista delle principali selezioni pubbliche in chiusura nelle prossime settimane.
Quello che devi sapere
Ministero della Giustizia – 1° settembre
Il Ministero della Giustizia, attraverso l’Ufficio centrale degli Archivi Notarili, ha avviato una procedura per il reclutamento di operatori da inserire in diverse sedi della Lombardia. Le opportunità prevedono un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. La selezione è rivolta a candidati che abbiano assolto l’obbligo scolastico, quindi in possesso almeno della licenza media. Le figure selezionate saranno impiegate in mansioni operative di base e in attività di assistenza e supporto ai procedimenti lavorativi nei rispettivi ambiti di competenza. Si tratta dunque di un’opportunità di inserimento stabile nella pubblica amministrazione accessibile anche a chi non possiede un diploma di scuola superiore o una laurea. Le candidature devono essere presentate entro oggi, 1° settembre 2026.
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Conservatorio di Catania – 2 settembre
Nuove opportunità di lavoro per docenti in varie discipline grazie alle selezioni indette dal Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania. L’istituzione prevede l’inserimento in organico di nuove risorse con contratti a tempo determinato (annuali e rinnovabili). Le procedure si svolgono sulla base dei titoli posseduti: ciò significa che i candidati non dovranno sostenere prove d’esame, ma verranno scelti esclusivamente sulla base del loro percorso formativo e professionale attraverso una selezione più semplice. Le candidature devono essere inviate entro il 2 settembre 2026.
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INGV – 7 settembre
L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha indetto nuovi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di collaboratori tecnici e amministrativi da assegnare alla sede di Roma. Le selezioni sono rivolte a diplomati con diversi livelli di esperienza.
I concorsi rappresentano un’opportunità per trasformare la formazione scolastica in competenze professionali specialistiche e accedere a un impiego stabile nel settore pubblico. Lo stipendio iniziale può arrivare fino a 27 mila euro annui.
Le candidature devono essere presentate entro il 7 settembre 2026.
Azienda Zero di Padova – 10 settembre
L’Azienda Zero di Padova ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 56 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. I posti, a tempo indeterminato e pieno, saranno distribuiti tra undici aziende del Servizio Sanitario Regionale del Veneto.
La selezione offre quindi un’opportunità di inserimento stabile nel settore pubblico per una figura fondamentale nella tutela della salute e della sicurezza. Il Tecnico della Prevenzione si occupa infatti di controllo, vigilanza e prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nella comunità.
Le candidature devono essere presentate entro il 10 settembre 2026.
Regione Valle d'Aosta - 11 settembre
La Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha avviato una selezione per 12 istruttori contabili, rivolta a laureati anche con laurea triennale in ambito economico, finanziario o statistico. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e pieno e interesseranno la Giunta regionale, il Comune di Aosta e l’Unité des communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc. La retribuzione tabellare iniziale è di 32.335,73 euro lordi annui, a cui si aggiungono tredicesima, indennità di bilinguismo e altre eventuali componenti accessorie. La selezione prevede una prova scritta, incentrata soprattutto su contabilità pubblica e contratti pubblici, e una prova orale sulle stesse materie, oltre che su diritto amministrativo e ordinamento regionale; è inoltre previsto l’accertamento della conoscenza dell’italiano o del francese. Sono previste riserve per personale interno e volontari delle Forze Armate. La domanda deve essere presentata entro l’11 settembre 2026, tramite la piattaforma regionale, con SPID, CIE o CNS, PEC personale e pagamento di un contributo di 10 euro.
Comune di Milano – 14 settembre
Il Comune di Milano, in Lombardia, ha indetto un nuovo concorso pubblico per archivisti, finalizzato all’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. I candidati selezionati saranno inquadrati nell’Area degli Istruttori, con profilo professionale di Istruttore dei Servizi Tecnici.
Le attività potranno essere svolte presso la Cittadella degli Archivi del Comune di Milano e presso le altre strutture comunali che si occupano di archivi, gestione documentale, digitalizzazione e conservazione.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 14 settembre 2026.
ASP Parma – 15 settembre
L’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) del Distretto di Parma ha indetto un concorso per la copertura di 14 posti di OSS a tempo indeterminato e pieno. Le risorse selezionate lavoreranno presso le strutture e i servizi per anziani gestiti dall’Azienda, dove svolgeranno un ruolo essenziale per l’assistenza e il benessere degli ospiti. Per partecipare al concorso non sono richiesti titoli di studio particolarmente elevati: sono sufficienti il diploma di licenza media e la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS). Un requisito accessibile, che offre a chi possiede questa formazione l’opportunità di mettersi in gioco e accedere a una nuova possibilità professionale. Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 15 settembre 2026.
Università di Milano-Bicocca – 16 settembre
L’Università degli Studi di Milano – Bicocca ha avviato nuovi concorsi pubblici per assunzioni di diplomati e laureati, tra cui funzionari, collaboratori e personale dell’Area delle Elevate Professionalità. Le selezioni sono finalizzate alla copertura di 6 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Le candidature possono essere presentate entro il 16 settembre 2026.
Provincia di Modena – 16 settembre
La Provincia di Modena ha pubblicato un nuovo bando di selezione per l’inserimento di funzionari tecnici da destinare alle attività legate alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi alluvionali. La procedura è aperta ai laureati in discipline tecniche, per i quali è sufficiente il possesso di una laurea triennale. Non è richiesta una precedente esperienza professionale nel settore. Il reclutamento avverrà attraverso una selezione per titoli e colloquio, con l’inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Si tratta quindi di un’opportunità di ingresso nella pubblica amministrazione anche per candidati alla prima esperienza lavorativa.
Le candidature dovranno essere inoltrate entro il 16 settembre 2026
Comune di Sesto San Giovanni – 21 settembre
Il Comune di Sesto San Giovanni ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 esperti amministrativo-contabili, nell’Area degli Istruttori. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il portale inPA entro il 21 settembre 2026, con una tassa di partecipazione di 10,80 euro. È richiesto almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre agli altri requisiti previsti dalla normativa. Il trattamento economico comprende uno stipendio base annuo lordo di 23.138,75 euro, oltre a indennità di comparto, tredicesima e altri emolumenti contrattuali. Un posto è riservato alle categorie protette previste dalla legge 68/1999 e un altro prioritariamente ai volontari delle Forze armate, nei limiti stabiliti dalla normativa. La selezione prevede, se necessaria, una preselezione, una prova scritta e una prova orale, entrambe da superare con almeno 21/30. L’assunzione prevede un periodo di prova di sei mesi.
Consiglio dei Ministri - 23 settembre
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha bandito un concorso per 10 Assistenti di settore tecnologico, rivolto a diplomati e con assunzione a tempo pieno e determinato per 36 mesi, comunque non oltre il 31 dicembre 2029, nell’ambito delle attività legate al PNRR. È sufficiente qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado e non è richiesta esperienza professionale, anche se eventuali esperienze e certificazioni informatiche possono contribuire al punteggio. La selezione prevede la valutazione dei titoli, fino a 30 punti, e una prova orale, fino a 60 punti, dedicata alle competenze di supporto informatico, gestione delle richieste e assistenza tecnica e applicativa, oltre alla verifica dell’inglese e delle capacità comportamentali. Sono previste specifiche riserve per alcune categorie di candidati. La domanda deve essere presentata entro il 23 settembre 2026 attraverso il portale inPA, con autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS e previo pagamento di una quota di 10 euro.
Concorso RIPAM - 23 settembre
Scade il 23 settembre la possibilità di iscriversi al concorso indetto dalla Commissione RIPAM, per conto del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono messi a disposizione 882 posti a tempo indeterminato per il profilo di Specialista tecnico, da inquadrare nel livello iniziale dell’Area dei funzionari del comparto Funzioni locali. Per partecipare è necessario anche versare una quota di 10 euro, non rimborsabile, entro la scadenza prevista per la candidatura. Prevista una sola prova scritta che prevede 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti.
Per approfondire: Concorso Ripam Coesione 2026, bando per 882 specialisti tecnici: i requisiti