Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a settembre 2026

La Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha avviato una selezione per 12 istruttori contabili, rivolta a laureati anche con laurea triennale in ambito economico, finanziario o statistico. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e pieno e interesseranno la Giunta regionale, il Comune di Aosta e l’Unité des communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc. La retribuzione tabellare iniziale è di 32.335,73 euro lordi annui, a cui si aggiungono tredicesima, indennità di bilinguismo e altre eventuali componenti accessorie. La selezione prevede una prova scritta, incentrata soprattutto su contabilità pubblica e contratti pubblici, e una prova orale sulle stesse materie, oltre che su diritto amministrativo e ordinamento regionale; è inoltre previsto l’accertamento della conoscenza dell’italiano o del francese. Sono previste riserve per personale interno e volontari delle Forze Armate. La domanda deve essere presentata entro l’11 settembre 2026, tramite la piattaforma regionale, con SPID, CIE o CNS, PEC personale e pagamento di un contributo di 10 euro.