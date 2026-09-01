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Cronaca

Il giallo della ricina, dopo nove mesi l'inchiesta vicina a una svolta

Piero Ancona

Piero Ancona
©Ansa

Alla figura di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, gli investigatori hanno da subito dedicato un’attenzione molto particolare. Decisivi potrebbero rivelarsi i risultati degli accertamenti eseguiti a Pietracatella dagli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. E potrebbero emergere presto i nomi dei primi indagati

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