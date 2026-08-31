Spagna, rilasciato l'italiano accusato di femminicidio

L'uomo di 60 anni era stato fermato sulla costa di Huelva per aver ucciso a coltellate la compagna di 47 anni. La perizia forense ha indicato un possibile suicidio come causa del decesso della donna. Il caso è stato provvisoriamente archiviato

Era stato arrestato sulla costa di Huelva, in Spagna, per aver ucciso a coltellate la compagna, di origini tedesche il 28 agosto scorso. Ma, se dapprima si pensava a un femminicidio, nei giorni seguenti le indagini hanno subito una svolta: e così il cittadino italiano di 60 anni è stato rilasciato in seguito alla perizia forense che ha indicato un possibile suicidio come causa del decesso della donna. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, citati dall’Adnkronos, la polizia giudiziaria della Guardia Civil avrebbe lavorato su quest’ipotesi fin dall’inizio. Le conclusioni della perizia forense avrebbero confermato questa linea, escludendo la possibilità di un omicidio. Il caso è stato provvisoriamente archiviato.