Furti d'auto, dove si rubano più macchine in Italia: la classifica

Introduzione

L'Italia si conferma uno dei Paesi europei più colpiti dal furti di veicoli, con una media giornaliera di circa 90 tra moto e motorini e quasi 285 automobili sottratte ogni 100mila abitanti, per un totale impressionante di 136mila mezzi rubati all'anno. Secondo i dati riportati dall'Indice della criminalità del Sole 24 Ore, la mappa del rischio evidenzia una profonda spaccatura geografica: mentre il Centro-sud – guidato da Campania, Lazio e Sicilia – sperimenta una vera e propria emergenza, le regioni del Nord come il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta registrano numeri quasi irrilevanti. Nel panorama continentale, la penisola si colloca ai vertici delle classifiche negative, spingendo un numero crescente di automobilisti a correre ai ripari attraverso coperture assicurative dedicate e comportamenti all'insegna della massima prudenza.