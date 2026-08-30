L'uomo, 83 anni, ha aggredito il figlio 49enne, al culmine di una violenta lite nella casa in cui vivevano insieme

Un 83enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo aver ucciso a coltellate il figlio, un 49enne, nella loro abitazione a Colico, nel Lecchese. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di sabato, ma solo ora è stato reso noto dai carabinieri.