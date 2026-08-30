L'uomo, 83 anni, ha aggredito il figlio 49enne, al culmine di una violenta lite nella casa in cui vivevano insieme
Un 83enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo aver ucciso a coltellate il figlio, un 49enne, nella loro abitazione a Colico, nel Lecchese. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di sabato, ma solo ora è stato reso noto dai carabinieri.
Il delitto dopo una lite
Secondo la ricostruzione dei militari, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di un'accesa lite tra padre e figlio. Le condizioni del 49enne sono apparse subito gravi: trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, per lui non c'è stato nulla da fare.