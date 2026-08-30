L'omicidio è avvenuto in serata a Pimonte, la vittima è il 69enne Raffaele Afeltra. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata raggiunta da alcuni sconosciuti che hanno esploso diversi colpi di pistola. Indagano dei carabinieri per chiarire dinamica e matrice

Omicidio a Pimonte, nell'area vesuviana del Napoletano. Questa sera, i carabinieri della compagnia di Castellammare e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti perché Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss del clan Afeltra - Di Martino, è stato ucciso da sconosciuti a colpi d'arma da fuoco. Rilievi dei carabinieri in corso, come anche le indagini per chiarire dinamica e matrice.

Chi era il boss Raffaele Afeltra

Alfetra, soprannominato 'o burraccion', era tornato libero dopo una condanna per estorsione che aveva tentato di evitare con una latitanza durata dal dicembre precedente fino al marzo 2019, quando si era costituito a Siena. Negli anni '80 era stato protagonista delle guerre di camorra nel Vesuviano che coinvolgevano i clan D'Alessandro e Imparato.