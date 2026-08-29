Un uomo è disperso in mare, travolto dalle onde e dalle forti correnti davanti alla spiaggia di Bogliasco, a levante di Genova. La capitaneria di porto e i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche del bagnante che non è più riuscito a tornare a riva: con lui c’era anche un altro uomo che è invece stato raggiunto e tratto in salvo dai bagnini di stabilimenti vicini.

Ricerche con sommozzatori e guardia costiera

Stando alle prime informazioni, questa mattina uno dei due bagnanti si è trovato in forte difficoltà mentre faceva il bagno e il secondo uomo avrebbe cercato di raggiungerlo nel tentativo di aiutarlo. Entrambi però si sono trovati in balìa delle correnti ed è stato necessario l’intervento dei bagnini che si sono tuffati in mare ma sono riusciti a recuperare e riportare a riva solo una persona. Sul posto sono poi arrivati anche i vigili del fuoco con i sommozzatori, l’elicottero e la motovedetta della guardia costiera con a bordo alcuni medici del 118: i soccorritori sono ancora impegnati nelle ricerche dell’altro uomo che attualmente risulta disperso.