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Genova, un uomo disperso in mare a Bogliasco: un altro salvato dai bagnini

Cronaca
©Ansa

I due bagnanti si sono trovati in difficoltà a causa delle onde e della forte corrente mentre si trovavano in acqua sulla spiaggia di Bogliasco, costa a levante di Genova. Uno dei due è stato riportato a riva dai bagnini di stabilimenti vicini. Ricerche in corso per il secondo bagnante attualmente disperso

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Un uomo è disperso in mare, travolto dalle onde e dalle forti correnti davanti alla spiaggia di Bogliasco, a levante di Genova. La capitaneria di porto e i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche del bagnante che non è più riuscito a tornare a riva: con lui c’era anche un altro uomo che è invece stato raggiunto e tratto in salvo dai bagnini di stabilimenti vicini.

Ricerche con sommozzatori e guardia costiera

Stando alle prime informazioni, questa mattina uno dei due bagnanti si è trovato in forte difficoltà mentre faceva il bagno e il secondo uomo avrebbe cercato di raggiungerlo nel tentativo di aiutarlo. Entrambi però si sono trovati in balìa delle correnti ed è stato necessario l’intervento dei bagnini che si sono tuffati in mare ma sono riusciti a recuperare e riportare a riva solo una persona. Sul posto sono poi arrivati anche i vigili del fuoco con i sommozzatori, l’elicottero e la motovedetta della guardia costiera con a bordo alcuni medici del 118: i soccorritori sono ancora impegnati nelle ricerche dell’altro uomo che attualmente risulta disperso. 

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