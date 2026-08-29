La bomba da mortaio, di fabbricazione inglese, era stata rinvenuta nel Comune di Castel del Rio in un terreno dove si stavano eseguendo lavori di aratura. Era in pessime condizioni di conservazione, ma ancora attiva

Un intervento dei genieri dell'Esercito ha permesso stamattina di far brillare una bomba da mortaio della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta nel Comune di Castel del Rio, nel Bolognese in un terreno dove si stavano eseguendo lavori di aratura. Alle 10.45 il gruppo di genieri, effettivi al reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore, ha messo in sicurezza l’area, rimuovendo e distruggendo l' ordigno bellico, una bomba da mortaio da 3 pollici HE (high Explosive) di fabbricazione inglese.

Ordigno in cattive condizioni di conservazione, ma ancora attivo

L'ordigno era stato rinvenuto in pessime condizioni di conservazione, ma ancora attivo. Il brillamento, è stato comunicato, è avvenuto in un’area opportunamente condizionata al fine di tutelare la pubblica incolumità, con le operazioni e le varie fasi che hanno portato alla distruzione dell’ordigno dirette e coordinate dalla Prefettura di Bologna e dal Comando Territoriale Nord di Padova.