Un'ottantina di passeggeri di un volo Wizz Air proveniente da Marsa Alam non ha ritrovato i bagagli al nastro: metà delle valigie erano rimaste nella stiva dell'aereo, ripartito nel frattempo per Lampedusa. Tra chi è rimasto senza medicine e vestiti di ricambio, in alcuni casi con coincidenze da prendere, i passeggeri hanno creato un gruppo WhatsApp per organizzarsi. Non è chiaro quando i bagagli saranno riconsegnati ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un'ottantina di passeggeri sbarcati da un volo Wizz Air proveniente da Marsa Alam e atterrato a Fiumicino non ha ritrovato le proprie valigie al nastro di riconsegna. Metà dei bagagli, come ricostruito in seguito, era rimasta nella stiva dell'aeromobile, che nel frattempo era già ripartito alla volta di Lampedusa. I passeggeri coinvolti hanno creato un gruppo WhatsApp con oltre 80 persone per coordinarsi, ma al momento non è chiaro quando i bagagli torneranno ai legittimi proprietari.

Cosa è successo al nastro bagagli L'aereo è atterrato con quindici minuti di anticipo e il volo era pieno. Al nastro, però, è arrivata solo una parte minima delle valigie. Dopo circa tre quarti d'ora la consegna si è interrotta e sul monitor è comparsa la segnalazione che lo scarico era concluso. Mancavano i bagagli di circa metà dei passeggeri. Leggi anche Volo Skiathos Napoli, bagagli restano a terra per vento e aereo pieno

Il Gps che ha svelato il caso A far emergere l'accaduto è stato un passeggero che aveva inserito un localizzatore Gps in valigia: il dispositivo indicava che il bagaglio si trovava ancora a Fiumicino. Per oltre un'ora i passeggeri hanno provato a segnalarlo al personale di terra senza ottenere risposta. Solo dopo essersi rivolti alla Guardia di finanza sono state avviate le verifiche, che hanno confermato come le valigie fossero rimaste nella stiva dell'aereo, ormai ripartito.