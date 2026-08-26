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Troppo vento e troppi passeggeri, volo Skiathos Napoli lascia a terra bagagli

Cronaca

Le condizioni dell’aeroporto greco non consentivano di decollare mantenendo il peso previsto quindi il comandante ha annunciato poco prima della partenza che parte dei bagagli sarebbero dovuti rimanere a terra per poi arrivare a destinazione con un volo successivo

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La decisione del comandante ha provocato diverse proteste tra le persone a bordo del volo Skiathos-Napoli ma le motivazioni sono state ampiamente spiegate. Alla base della valutazione il vento forte, una pista particolarmente corta e il volo al completo, con 186 passeggeri a bordo. Le condizioni dell’aeroporto greco non consentivano di decollare mantenendo il peso previsto quindi il comandante ha annunciato poco prima della partenza che parte dei bagagli sarebbero dovuti rimanere a terra per poi arrivare a destinazione con un volo successivo. 

“Il comandante sono io, decido io”

Obiettivo fondamentale garantire la sicurezza: “Abbiamo dei problemi con le performance, dovuti al vento e alla pista piccola, corta a Skiathos, non possiamo portare via tutto, tutte le persone e tutti i bagagli”, ha spiegato il comandante aggiungendo: “Cosa succede a voi? Voi andate a Napoli, la compagnia col volo prossimo successivo vi rispedirà i bagagli a Napoli e ve li spedirà a casa dove siete voi”. Le spiegazioni non hanno però placato gli animi anzi la situazione si è accesa ulteriormente con alcuni passeggeri che hanno protestato parlando di overbooking e cattiva gestione della compagnia. A quel punto il comandante ha tagliato corto: “Il comandante sono io, decido io”. Frase accolta da un fragoroso applauso dei passeggeri.

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