Genova, morto il 66enne con sospetto meningococco

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Genova, morto il 66enne ricoverato per sospetta infezione da meningococco

Cronaca
©Ansa

È morto l'uomo di 66 anni ricoverato ieri all'ospedale San Martino di Genova per una sospetta infezione invasiva da meningococco. Il decesso, comunica il Policlinico, è dovuto a complicazioni dell'arresto cardiaco che aveva reso necessario il ricovero e a una conseguente insufficienza respiratoria. Attivate le procedure di contact tracing per la profilassi ai contatti stretti

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È morto l'uomo di 66 anni, residente a Genova, ricoverato ieri all'ospedale San Martino per il sospetto di un'infezione invasiva da meningococco, con una presentazione clinica non riconducibile al quadro tipico della meningite. Il decesso, come comunica il Policlinico, è dovuto alle complicazioni dell'arresto cardiaco che ne aveva provocato il ricovero e a una conseguente insufficienza respiratoria. Sono state intanto attivate le procedure di contact tracing per la profilassi ai contatti stretti.

Il decesso

Il paziente era arrivato in ospedale il giorno prima a seguito di un arresto cardiorespiratorio, in un quadro di grave insufficienza respiratoria. Durante gli accertamenti microbiologici, su un campione di broncolavaggio, era stata rilevata una presenza significativa di Neisseria meningitidis, il batterio responsabile di meningite e sepsi, da cui il sospetto di un'infezione invasiva da meningococco. L'uomo era stato ricoverato in rianimazione e sottoposto a terapia antibiotica. A determinarne la morte, precisa l'Irccs Azienda ospedaliera metropolitana di Genova, sono state le complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco all'origine del ricovero e la conseguente insufficienza respiratoria.

Leggi anche

Meningite a Genova, ricoverato in gravi condizioni: avviata profilassi

Il contact tracing e la profilassi

Parallelamente alle indagini epidemiologiche già avviate, sono state attivate le procedure di contact tracing per la somministrazione della profilassi ai contatti stretti del paziente, come previsto dalle linee guida.

Cronaca: Ultime notizie

Genova, morto il 66enne con sospetto meningococco

Cronaca

È morto l'uomo di 66 anni ricoverato ieri all'ospedale San Martino di Genova per una sospetta...

Monopattini elettrici e bici, nuove regole per lo sharing a Roma

Cronaca

Il nuovo regolamento approvato dalla Giunta capitolina è stato approvato anche considerando che...

È morto Vincenzo Vitiello, filosofo della "topologia"

Cronaca

Il pensatore napoletano, tra gli interpreti più originali della filosofia italiana contemporanea,...

Montalto Uffugo, muore carbonizzato spegnendo l'incendio dell'auto

Cronaca

È accaduto in via Neto, a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, nella zona che porta alla...

Meteo, grandine e nubifragio nel Milanese tra Parabiago e Canegrate

Cronaca

In queste ore un fronte temporalesco sta interessando il Nord Italia. Diverse zone tra la...

Cronaca: i più letti