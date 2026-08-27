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Sospetta meningite a Genova, ricoverato in gravi condizioni: inizia profilassi su contatti

Cronaca

Un uomo di 66 anni residente a Genova è ricoverato in rianimazione all'ospedale San Martino dopo un arresto cardiorespiratorio. Gli accertamenti hanno rilevato una presenza significativa di Neisseria meningitidis, batterio che può causare meningite o sepsi. È in corso la terapia antibiotica. Ai contatti stretti è stata somministrata la profilassi

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Un uomo di 66 anni, residente a Genova, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Martino dopo un arresto cardiorespiratorio. Negli accertamenti microbiologici è stata rilevata una presenza significativa di Neisseria meningitidis, il batterio responsabile di meningite e sepsi, facendo sorgere il sospetto di un'infezione invasiva da meningococco. Ai contatti stretti del paziente è già stata somministrata la profilassi.

Il ricovero e la diagnosi

L'uomo è arrivato in ospedale a seguito di un arresto cardiorespiratorio verificatosi in un quadro di grave insufficienza respiratoria. È nel corso degli accertamenti che, su un campione di broncolavaggio, i sanitari hanno individuato una quantità significativa del batterio. Restano in corso ulteriori esami diagnostici sul liquido cefalorachidiano e la determinazione del sierogruppo.

 

Come sottolinea in una nota l'Irccs Azienda ospedaliera metropolitana di Genova, il quadro clinico e microbiologico ha portato al sospetto di un'infezione invasiva da meningococco, con una presentazione clinica che non corrisponde a quella tipica della meningite. Il paziente è attualmente ricoverato in rianimazione ed è in corso una terapia antibiotica efficace.

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La profilassi ai contatti stretti

Nella mattinata l'ospedale ha effettuato la segnalazione e la notifica per consentire la presa in carico epidemiologica e l'eventuale attivazione delle procedure di contact tracing. Ai contatti stretti del paziente, come previsto dalle linee guida, è stata somministrata la profilassi.

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