Pescara, due casi di meningite: donna morta, ragazzo grave

La 51enne era stata ricoverata qualche giorno fa in gravi condizioni. Il 15enne è stato invece trasferito dall'ospedale di Chieti proprio per il quadro preoccupante. Starebbe rispondendo bene alle terapie

La donna, di 51 anni, dopo aver manifestato i primi sintomi, è stata trasportata in ospedale. Sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, il quadro clinico è apparso subito gravissimo, fino alla morte, avvenuta dopo poche ore. Come da protocollo, la Asl di Pescara ha subito provveduto al tracciamento dei contatti stretti della 51enne, che sono stati individuati e sottoposti alla profilassi.

Il ragazzo in gravi condizioni

Il giovane invece, nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile, era arrivato all'ospedale di Chieti con i sintomi tipici dell'infezione. Una volta accertata la diagnosi, era stato trasferito a Pescara, nel reparto di rianimazione pediatrica. Le condizioni del ragazzino al momento sono gravi e la prognosi resta riservata. Il 15enne però, starebbe rispondendo positivamente alle terapie. La Asl di Chieti ha subito avviato l'indagine epidemiologica, concentrata soprattutto sulla scuola e su una palestra di Pescara frequentate dal giovane. I contatti stretti del 15enne sono già stati sottoposti a profilassi.