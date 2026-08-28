Agguato a Cassano allo Ionio, ucciso Giuseppe Scorza: il padre fu assassinato nel 2022Cronaca
Un uomo di 36 anni, Giuseppe Scorza, è stato ucciso in un agguato all'alba a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Ferito gravemente Renato Elia. Il padre della vittima, Maurizio Scorza, era stato assassinato insieme alla moglie Hanane Saadi il 4 aprile 2022. Indagano i carabinieri
Un uomo di 36 anni, Giuseppe Scorza, è morto in un agguato compiuto all'alba di oggi, giovedì 28 agosto, a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Gravemente ferito Renato Elia, che si trovava con lui.
La dinamica
Le due vittime si trovavano nei pressi di un bar, in pieno centro della frazione, quando poco dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate aprendo il fuoco con armi da fuoco. Scorza è deceduto, mentre Elia versa in condizioni gravi.
Il precedente: il padre ucciso nel 2022
Giuseppe Scorza era figlio di Maurizio Scorza, assassinato il 4 aprile 2022 insieme alla moglie, Hanane Saadi, tunisina di 38 anni. Maurizio Scorza, 57 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga, fu ritrovato in una zona di campagna in località "Gammellona", nel territorio di Castrovillari: il corpo era nel bagagliaio della sua Mercedes, quello della moglie sul sedile del passeggero. I due furono uccisi con numerosi colpi di pistola calibro 9.
Le indagini
Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto e risalire agli autori.