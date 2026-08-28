Un uomo di 36 anni, Giuseppe Scorza, è stato ucciso in un agguato all'alba a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Ferito gravemente Renato Elia. Il padre della vittima, Maurizio Scorza, era stato assassinato insieme alla moglie Hanane Saadi il 4 aprile 2022. Indagano i carabinieri

Le due vittime si trovavano nei pressi di un bar, in pieno centro della frazione, quando poco dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate aprendo il fuoco con armi da fuoco. Scorza è deceduto, mentre Elia versa in condizioni gravi.

Il precedente: il padre ucciso nel 2022

Giuseppe Scorza era figlio di Maurizio Scorza, assassinato il 4 aprile 2022 insieme alla moglie, Hanane Saadi, tunisina di 38 anni. Maurizio Scorza, 57 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga, fu ritrovato in una zona di campagna in località "Gammellona", nel territorio di Castrovillari: il corpo era nel bagagliaio della sua Mercedes, quello della moglie sul sedile del passeggero. I due furono uccisi con numerosi colpi di pistola calibro 9.