Ha investito con il Suv due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato. E' successo ieri a Torino in lungo Po Antonelli. L'uomo è stato fermato dalla polizia così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale. Secondo testimonianze raccolte sul posto dal quotidiano "La Stampa", il conducente del Suv, un torinese di 39 anni, ha urtato il monopattino di proposito. Poi è sceso e ha preso a calci uno dei due - che erano stati scaraventati sul selciato - gridando che gli avevano rubato una collana. Alcuni residenti gli hanno urlato di smetterla e uno ha anche tentato di frapporsi: "gli ho detto che non era il caso di ammazzarlo per questo". Lo scippatore ferito è stato soccorso da un'ambulanza casualmente di passaggio e portato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il suo amico, fuggito a piedi, è stato rintracciato dalla polizia nel quartiere Barriera di Milano. Anche il trentanovenne, dopo essere risalito sul Suv, si era allontanato: è stato bloccato dagli agenti in zona Vanchiglia e, a quanto pare, stava raggiungendo la vicina stazione dei carabinieri per denunciare lo scippo.